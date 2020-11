Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131120 - 923, Lindlar, Gerberstraße

Schlosserstraße, Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

LindlarLindlar (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 67-jähriger Zweiradfahrer aus Gummersbach mit seinem Motorroller die Schlosserstraße in Richtung K21. Gleichzeitigt befuhr eine 40-jährige Auto-Fahrerin aus Engelskirchen die Gerberstraße um nach rechts auf die Schlosserstraße einzubiegen. Hier stieß der Zweiradfahrer mit der Autofahrerin zusammen und stürzte. Der Rollerfahrer wurde im Anschluß zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es entstanden keine Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

