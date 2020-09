Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Straftäter im Visier der Autobahnpolizei

Rheinhessen (ots)

Zahlreiche Strafanzeigen waren am Montag 07.09.2020 das Ergebnis von gemeinsamen Kontrollen der hessischen und rheinland-pfälzischen Autobahnfahnder. Schwerpunkt waren die Autobahnen in Rheinhessen. Drei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss, vier führten Drogen und zwei weitere verbotene Waffen mit sich, einer hatte keinen Führerschein, drei waren mit falschen Kennzeichen und einer ohne Versicherung und TÜV unterwegs.

Selbst die erfahrenen Zivilfahnder staunen immer wieder, welche Gefahrenpotentiale auf der Autobahn unterwegs sind. Ein italienischer Tourist konnte sich nur noch daran erinnern, dass er in den vergangenen Tagen in Amsterdam gleich eine ganze Reihe verschiedener Drogen zu sich genommen hatte, bevor er sich wieder auf den Rückweg in sein Heimatland gemacht hat. Ein Anderer wusste nicht mehr, wie er nach der Kontrolle nach Hause kommen soll, weil auch seine Beifahrerin ordentlich konsumiert hatte und ein 19-Jähriger trug ein gefährliches Einhandmesser bei sich, als ihn die Beamten zu Beginn der Kontrolle vorsichtshalber durchsuchten.

Die gemeinsamen Kontrollen diesseits und jenseits des Rheins werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-201

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell