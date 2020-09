Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Abfahrtskontrollen

Gau-Bickelheim (ots)

Am 06.09.2020 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Dienstgebiet erneut Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurden 56 LKW und deren Fahrer. Bei insgesamt elf Fahrern konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, bei sieben Fahrern waren die Werte so hoch, dass eine Abfahrt unterbunden wurde. Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 2,62 Promille. Der Fahrer mit der höchst festgestellten Atemalkoholkonzentration versuchte sich zuvor an den Beamten vorbei zu schleichen. Dies blieb jedoch nicht unerkannt, sodass auch ihm die Abfahrt untersagt werden konnte.

