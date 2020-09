Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autofahrer greift Polizeibeamte an

A61 Rheinhessen (ots)

Einer Polizeikontrolle wollte sich am Donnerstagabend ein 32-Jähriger aus Kirchheimbolanden auf der A61 bei Bornheim entziehen. Trotz Vollgas musste er jedoch schon nach wenigen Kilometern erkennen, dass er mit seinem Smart keine Chance gegen das Fahrzeug der Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt hatte. Mit einer Vollbremsung und einem waghalsigen Lenkmanöver versuchte er daraufhin auf einen Parkplatz zu entkommen. Als auch das misslang stoppte der amtsbekannte Mann, sprang aus seinem Auto und griff direkt die hinter ihm aussteigenden Polizisten an. Mit Pfefferspray wehrten sich die Beamten und konnten den unter Drogeneinfluss stehenden hoch aggressiven Angreifer vor den Augen verwunderter Lkw-Fahrer zu Boden bringen und festnehmen. Daraufhin klagte der 32-Jährige über Asthma und verlangte einen Krankenwagen. Mit diesem wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten einen angerauchten Joint und weitere Rauschgiftutensilien sowie ein zu einer Stichwaffe umgebautes Grillbesteck. Den Beamten drohte der Mann noch an, sich privat an ihnen zu rächen, sobald er die Gelegenheit dazu hat.

