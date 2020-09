Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, PKW überschlägt sich, Autobahn voll gesperrt.

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Mainz befuhr am 07.09.20 gegen 13:20 h die A 60 in Richtung Bingen. Kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Ost kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Anschließend schleuderte der PKW zurück auf die Hauptfahrbahn und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, wodurch die Autobahn blockiert wurde. Ursächlich für den Unfall dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein, bei dem die Fahrerin kurzfristig das Bewusstsein verlor. Die Frau war jedoch schnell wieder bei Bewusstsein und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- EUR. Die A 60 in Richtung Bingen war für ca. 40 Minuten voll gesperrt und ab 14:40 h komplett frei. Es kam zu einem Stau von ca. 5 Kilometern länge.

