Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Heizöl-Lkw kommt von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots)

Geschätzte 26.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagmorgen im Karlsruher Lachenweg ereignet hat. Dabei wurde der 58-Jährige Unfallverursacher leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Gegen 08:10 verlor der 58-jährige Lkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Heizöllaster um kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge beschädigte er zuerst ein Hinweisschild. Darüber hinaus einen neben dem Radweg befindlichen Schaltschrank einer Lichtzeichenanlage, einen weiteren Schaltschrank einer Ampelanlage bis der 58-Jährige letztendlich in einem Bauzaun zum Stehen kam. Eine hinter dem Bauzaun stehende Hubbühne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Waldstadt gesperrt werden.

