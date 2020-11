Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131120-921: Fahrräder aus Garage gestohlen

ReichshofReichshof (ots)

Zwei Pedelecs haben Unbekannte in Reichshof-Brüchermühle aus einer Garage in der Akazienstraße gestohlen.

Die beiden Räder waren in der Garage in einer Fahrradhalterung an der Wand befestigt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Im Tatzeitraum zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch und 6:45 Uhr am Donnerstagmorgen (12. November) trennten die Täter die Garage von der Stromversorgung und öffneten das elektrische Garagentor. Anschließend stahlen sie die beiden schwarzen Pedelecs der Marke "NCM Bike".

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

