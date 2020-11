Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121120-919: Verletzter ging auf Rettungskräfte und die Polizei los

WipperfürthWipperfürth (ots)

Statt Hilfe wegen einer blutenden Verletzung anzunehmen, ging ein stark alkoholisierter Mann am Wipperfürther Busbahnhof auf Rettungssanitäter und Polizisten los. Gegen 18 Uhr war am Mittwoch (11. November) der Rettungsdienst zum Surgeres-Platz gerufen worden. Ein 42-Jähriger aus Bergisch Gladbach war am Busbahnhof gestürzt und hatte sich an einer dabei zu Bruch gegangenen Wodkaflasche eine stark blutende Handverletzung zugezogen. Auf die eintreffenden Rettungskräfte ging der Mann sofort mit Schlägen und Tritten los. Auch die daraufhin verständigte Polizei konnte den Mann nicht besänftigen und wurde ebenfalls von dem 42-Jährigen angegriffen. Dieser musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden, bevor der Rettungsdienst die Wunde versorgen konnte. Ein Familienangehöriger nahm den betrunkenen Bergisch Gladbacher anschließend in Obhut. Wegen dem tätlichen Angriff auf den Rettungsdienst und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und veranlasste eine Blutprobenentnahme.

