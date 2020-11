Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121120-918: Neun Keller aufgebrochen

GummersbachGummersbach (ots)

Neun Kellerräume haben Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäusern im Gummersbacher Stadtteil Bernberg am Montag oder Dienstag (9./10. November) aufgebrochen. Vermutlich nutzten die Täter den Umstand, dass sowohl die Eingangs- als auch die Kellertür der Häuser im Taubenweg nicht verschlossen waren. Die einzelnen Kellerverschläge in den Gemeinschaftskellern brachen die Täter dann mit Gewalt auf. Was genau gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

