Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt, Schneiderstraße, 24.07.2020 auf 25.07.2020 Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich Schulzentrum Ost

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich Schulzentrum Ost zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden Reifen an zwei geparkten Fahrzeugen platt gestochen und eine Glasscheibe an der dortigen Bushaltestelle eingeschlagen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500.- EUR. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell