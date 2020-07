Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Gewehrmunition und Sparbuch mit 41.000EUR beim Renovieren gefunden

Am Morgen des 25.07.2020 wurden in Roschbach Renovierungsarbeiten in einer Wohnung durchgeführt. Durch den Eigentümer wurden hierbei scharfe Gewehrmunition und ein Sparbuch mit ca. 41.000EUR aufgefunden. Der Mann zögerte nicht und meldete seinen Fund umgehend bei der Polizei. Da die Gegenstände vermutlich vom vorherigen Mieter stammen, wurde diese zunächst durch die Beamten der Polizei Edenkoben sichergestellt. Besonders im Umgang mit älterer Munition gilt Vorsicht. Hiervon kann immer eine Gefahr ausgehen. Beim Fund von Waffen und Munition sollten Sie umgehend die Polizei verständigen.

