Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111120-916: Handwerkerfahrzeuge im Visier von Werkzeugdieben

Bergneustadt / LindlarBergneustadt / Lindlar (ots)

Vom 9. auf den 10. November haben Werkzeugdiebe in Bergneustadt und Lindlar Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. In Bergneustadt zerstörten die Diebe das Schloss in der Hecktür eines Kleintransporters und entwendete mehrere Werkzeugkoffer mit Elektrowerkzeugen sowie zwei Kameras. Der Kleintransporter stand zwischen 14.45 Uhr und 06.45 Uhr am Straßenrand des Hermicker Wegs. In Lindlar-Hartegasse zerstörten Unbekannte zwischen 22.00 und 05.30 Uhr in der Brückenstraße die Seitenscheibe eines Transporters und erbeuteten einen Trennschleifer. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell