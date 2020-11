Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101120-915 Verkehrsunfall mit Personenschaden 56-jähriger Autofahrer erlitt bei Überschlag leichte Verletzungen

MorsbachMorsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 336 in Höhe der Ortslage Frankenthal hat sich am Dienstagabend (10.11.) ein 56-jähriger Mann aus Siegburg leichte Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weitere Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Stand der Ermittlungen war der 56-Jährige um 21:10 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Hülstert unterwegs, als er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte das Auto gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. An dem Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 336 für etwa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell