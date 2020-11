Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101120-913: In Schule eingebrochen

WaldbrölWaldbröl (ots)

Einen Beamer und Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die am Wochenende in eine Waldbröler Schule eingebrochen haben. Zwischen 17 Uhr am Freitag (6. November) und Montagmorgen brachen die Täter eine Nebeneingangstür der Schule an der Zuccalmagliostraße auf und konnten so in zwei Klassenräume gelangen. Sie verschwanden unerkannt mit einem Beamer der Marke Acer und zwei aufgefundenen Geldkassetten. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

