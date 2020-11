Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101120-912: Einbrecher nutzen Lüftungsschacht zum Einstieg

BergneustadtBergneustadt (ots)

In einen im Umbau befindliches Geschäftsgebäude an der Stadionstraße sind Unbekannte am Wochenende (7. November, 17.00 Uhr bis 9. November, 8 Uhr) eingestiegen und haben Elektroinstallationsmaterial gestohlen. Um in das Gebäude zu gelangen, nutzten die Einbrecher einen mit einem Metallgitter versehenen Lüftungsschacht auf der Gebäuderückseite. Nachdem sie die Vergitterung zertrennt und nach oben gebogen hatten, kletterten sie durch den Lüftungszugang in das Gebäude. Mit ihre Beute, bestehend aus mehreren hundert Metern Kabel und einem Zählerschrank, verließen sie das Gebäude auf die gleiche Weise. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell