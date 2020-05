Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines hochwertigen MTB in Niederdreisbach bei Daaden

Daaden (ots)

Am 18.05.2020, gegen 08:30 Uhr, kam es in 57520 Niederdreisbach, Hauptstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Der unbekannte Täter begab sich unberechtigt auf das Gelände einer Firma für Rohrleitungsbau. Dort entwendete er ein hochwertiges Mountainbike der Fa. TREK, Modell: Remedy 8, Farbe: schwarz/weiß, Reifen 26 Zoll, 27-Gänge. Bei dem Fahrrad handelt es ich um ein normales MTB, kein E-Bike! Der Täter wurde bei der Tat beobachtet, konnte jedoch mit dem Fahrrad über einen Waldweg in Richtung Schutzbach entkommen. Beschreibung: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, braune Regenjacke, blaue Kapuze, schwarzer Schnurrbart. Der Sachschaden beträgt ca. 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

