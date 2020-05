Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Urbach (ots)

In der Nacht vom 21.05.2020 auf den 22.05.2020 kam es in der Puderbacher Straße in Urbach zur Komplettentwendung eines dunklen BMW 630i auf bislang unbekannte Weise. Das Fahrzeug verfügte über kein Keyless-Go-System, die Originalschlüssel wurden auch nicht entwendet. Der Gesamtschaden dürfte etwa 19.000,- Euro betragen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

