Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Rhabarber auf einem Gemüsefeld

Wissen (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. und dem 20.05.2020 wurde durch unbekannte Täter von einem Gemüsefeld am Ortsrand der Gemeinde 57587 Birken-Honigsessen (Hainstraße) eine größere Menge (ca. 50 kg) Rhabarber entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Wissen (02742/9350) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell