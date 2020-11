Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091120-909: Unter Drogeneinfluss auf Vordermann aufgefahren

BergneustadtBergneustadt (ots)

Offenbar unter Drogeneinfluss ist eine Autofahrerin am Sonntagmorgen (8. November) in Bergneustadt-Immicke auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren und anschließend auf das Gelände eines Entsorgungsbetriebes katapultiert worden. Kurz nach neun Uhr war eine 18-Jährige aus Reichshof mit nach Zeugenangaben hoher Geschwindigkeit auf der Straße "Hackewiese" in Richtung Neuenothe gefahren. In Höhe des Entsorgungsbetriebes fuhr sie auf einen vorausfahrenden Suzuki auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dort von einer ansteigenden Leitplanke in die Luft katapultiert. Der Wagen durchschlug anschließend einen Zaun und prallte auf dem Firmengelände gegen einen Wohncontainer. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen; ein Rettungswagen brachte sie in das Gummersbacher Krankenhaus. Weil sie nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme. Der 77-jährige Fahrer des Suzuki überstand den Unfall unverletzt.

