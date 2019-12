Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Haftbefehl gegen Taschenräuber erlassen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, 03.12.19

Schöningen, Niedernstraße 02.12.19, 14.15 Uhr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ am Vormittag ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen 30 Jahre alten mutmaßlichen Taschenräuber. Der aus Wittmund stammende 30-Jährige wurde am Montagnachmittag in Schöningen bei einer Sofortfahndung nach einem Taschenraub auf eine 74-Jährige Rentnerin aus Schöningen von Polizeibeamten festgenommen (wir berichteten). "Zum Glück wurde das Opfer nur leicht verletzt", kommentierte Schöningens Polizeichef Gisbert Hoffmann die Gewalttat des Tatverdächtigen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der dringend Tatverdächtige am Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. In der polizeilichen Vernehmung hatte der 30-Jährige, der einschlägig polizeibekannt ist, bereits die Tat eingeräumt.

Dank einer guten Täterbeschreibung durch unmittelbare Tatzeugen, die sofort die Polizei verständigten, konnten Einsatzbeamte des Polizeikommissariats nur wenige Minuten nach der Tat den Beschuldigten in der Straße Schützenbahn festnehmen. Der 30-Jährige war auf das wenige Bargeld in dem Portmonee einer 74-jährigem Seniorin aus Schöningen aus. Sowohl die Beute als auch die weggeworfene Umhängetasche des Opfers wurde sichergestellt. Polizisten brachten den Beschuldigten vom Amtsgericht direkt zur Justizvollzugsanstalt Braunschweig.

