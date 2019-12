Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Söllingen: Zigarettenautomat geplündert - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Söllingen, Mühlenhof 01.12.2019, 08.30 Uhr

Unbekannte Täter plünderten vermutlich in der Nacht zum Sonntag in Söllingen in der Samtgemeinde Heeseberg einen Zigarettenautomaten. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte am Sonntagmorgen den aus der Verankerung gerissenen Automaten in der Feldmark nahe der Ortschaft aufgefunden und die Polizei verständigt. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass die Täter zuvor den Zigarettenautomaten an einem Parkplatz am Sportheim an der Straße Mühlenhof in Söllingen samt Betonsockel entwendet hatten. Die Höhe des Schadens aus Bargeld und Zigaretten steht noch nicht fest. Bereits in der Nacht zum 17. November wurde ein Fall in Gevensleben-Watenstedt registriert, bei dem die Täter ähnlich vorgegangen waren. Die Polizei Jerxheim nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer 05354-994980 entgegen.

