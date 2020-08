Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Abkommen von der Fahrbahn (17.08.2020)

Singen (ots)

Über 18.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.00 Uhr auf der L 191 ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault fuhr auf der Landesstraße von Singen in Richtung Mühlhausen-Ehingen und kam in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

