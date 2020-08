Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Mann wird von drei Unbekannten auf Parkplatz beraubt (14.08.2020)

Singen (ots)

Opfer eines Raubdelikts wurde am Freitagnachmittag, gegen 12.15 Uhr, ein 35-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Straße "Obere Beugen". Bei der Rückkehr zu seinem dort geparkten Auto wurde der 35-Jährige von drei unbekannten Männern attackiert und festgehalten. Während einer der Männer den Geschädigten festhielt, öffneten die beiden anderen Männer den Pkw des 35-Jährigen und durchsuchten diesen. Nachdem sie aus dem Handschuhfach Bargeld entwendet hatten, flüchteten die drei Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibungen abgeben: 1. Männlich, 30-35 Jahre alt, über 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, welche an den Seiten abrasiert und den Rest am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden war, Tätowierungen an einem Arm, er trug ein schwarzes T-Shirt und Sportschuhe 2. Männlich, 30-35 Jahre alt, 185-190 cm, sehr kräftiger, muskulöser Oberkörper, Glatze, Tätowierungen im Bereich des Nackens sowie den kompletten rechten Arm 3. Männlich, 30-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, viele Tätowierungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

