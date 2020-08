Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei E-Bikes entwendet (15.08.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl in der Königsbergerstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Unbekannte entwendeten zwei E-Bikes, die auf einem Fahrradträger an einem Auto angebracht und mit einem Kabelschloss gesichert waren. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Rad der Marke "Kalkhoff", das andere E-Bike ist schwarz und vom Hersteller "Bergamont". Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Räder machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726/93948-0, in Verbindung zu setzen.

