Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden (15.08.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 5705. Ein 18-jähriger Renault Clio-Fahrer bog, von der Salinenstraße kommend, nach links in die K 5705. Hierbei missachtete er dir Vorfahrt eines 44-Jährigen, der mit seinem VW Golf auf der K 5705 in Richtung Bundesstraße 33 unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Autos, wobei sich beide Fahrer sowie ein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer im Renault Clio leicht verletzten. Ein Rettungsdienst brachte alle Insassen in eine Klinik. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

