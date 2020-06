Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung - Hindernis auf der Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 30.06.2020/ Uhrzeit: 14.32 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße, Höhe Drehe/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (cs): Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz der technischen Hilfe alarmiert. Ein Hindernis sollte sich auf der Prioreier Straße befinden. Die ausrückenden Kräfte des Löschzuges Breckerfeld fanden vor Ort einen etwas größeren Ast, der sich zum Teil auf der Fahrbahn befand. Technische Hilfsmittel waren zur Beseitigung nicht notwendig. Der Ast wurde per Muskelkraft in den Straßengraben befördert. Für die ehrenamtlichen Kräfte endete der Einsatz nach etwa 30 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

