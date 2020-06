Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Datum: 22.06.2020/ Uhrzeit: 19:11 Uhr/ Dauer: ca. 65 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Montagabend gemeldet. Ein PKW bog nach links aus der Langscheider Straße in die Prioreier Straße ab und kollidierte dabei mit einem in Richtung Kreisverkehr fahrenden Motorradfahrer. Beide Fahrer blieben hierbei unverletzt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld streuten die aus dem Motorrad auslaufenden Betriebsmittel ab und stellten Schilder zur Warnung der anderen Verkehrsteilnehmer auf. Der Einsatz wurde mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei nach etwa 65 Minuten beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

