FW-EN: Tier in Notlage - UHU hängt in Fangnetz

Datum: 17.06.2020/ Uhrzeit: 09:24 Uhr/ Dauer: 60 Minuten/ Einsatzstelle: Schlassenloch/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Mittwochmorgen zu einer Tierrettung alarmiert. Im Bereich Schlassenloch war ein Greifvogel in einem Fangnetz über einem Angelteich hängengeblieben. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld ließen das Schlauchboot zu Wasser und befreiten den Uhu aus seiner misslichen Lage. Dieser konnte anschließend unverletzt in die freie Natur entlassen werden. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

