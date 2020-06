Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verbranntes Essen - Rauchwarnmelder löst aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.06.2020/ Uhrzeit: 18:53 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagabend löste in der Poststraße in einem Mehrfamilienhaus mit 22 gemeldeten Personen ein Rauchwarnmelder in einer Erdgeschoßwohnung aus. Die Einsatzkräfte stellten Brandgeruch im Flurbereich vor der Wohnung fest und mussten davon ausgehen, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand. Es wurde sofort die Öffnung der Tür vorbereitet und das gesamte Gebäude geräumt. Die Person in der Wohnung öffnete schließlich selbst die Tür und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem noch eingeschalteten Herd und brachten dieses ins Freie. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet und einer Angehörigen übergeben. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete der Einsatz nach etwa 80 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell