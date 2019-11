Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (11.11.2019), in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REAL-Marktes an der Lingener Straße ein schwarzer Pkw Skoda beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Unfall bitte unter Telefon 05971/938-4215.

