Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere geparkte Autos durchwühlt (16.08.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu Diebstählen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zittauer Straße verübt wurden. Unbekannte durchwühlten die Innenräume von drei Autos, die teilweise unverschlossen dort geparkt waren. Die Autobesitzer fanden am Sonntagvormittag den jeweiligen Inhalt der Handschuhfächer im Fußraum ihrer Fahrzeuge verstreut vor. Aus einem Auto wurde ein Navigationsgerät entwendet, aus einem anderen ein paar Euro Münzgeld, das in der Mittelkonsole lag. Der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell