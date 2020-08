Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Einbruch in Rohbau (15.08.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der in der Wilhelm-Becker-Straße in Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, begangen wurde. Unbekannte entwendeten aus einem Rohbau verschiedene Gerätschaften und Baumaterial. Der Wert der gestohlenen Gegenstände dürfte im niederen vierstelligen Bereich liegen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

