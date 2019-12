Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 30.12.2019 gegen 16:00 Uhr wurde einer 60-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Sickingerhöhstraße in Zweibrücken von einem bislang unbekannten Täter 200 Euro an Bargeld aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich während des Einkaufs im Einkaufswagen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

