Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 28.12.2019 gegen 12:00 Uhr wurde einem 84-jährigen Mann in einem Gemüsegeschäft in der Lammstraße in Zweibrücken von einem bislang unbekannten Täter die Geldbörse aus der Jackenaußentasche entwendet. Die Geldbörse wurde vermutlich entwendet, als drei Frauen dem Geschädigten halfen, die Einkäufe an und in seinen Rollator zu verstauen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

