Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl eines E-Rollers (16.08.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Elektrorollers am gestrigen Sonntagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr in der Karlstraße. Ein unbekannter entwendete einen schwarzen E-Scooter der Marke "Denver" mit dem Kennzeichen "594 SFB", der vor dem Haus Nummer 52 stand. Den Wert des Zweirades schätzte die Polizei auf rund 600 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell