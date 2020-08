Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Öfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt (15.08.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 5921. Ein 39-jähriger fuhr mit seinem Harley Davidson-Motorrad von Ippingen in Richtung Öfingen. In einer Linkskurve konnte er den Straßenverlauf wegen Blendeinwirkung der tiefstehenden Abendsonne nicht erkennen, kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich der Mann Verletzungen zu, weshalb ihn ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. An der Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

