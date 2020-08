Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Biesendorf, Lkrs. KN) Sachbeschädigung (16.08.2020)

Engen-Biesendorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus, die ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr in der Biesendorfer Straße begangen hat. Der Unbekannte schlug mit einem unbekannten Gegenstand gegen einen heruntergelassenen Rolladen, wodurch dieser und die dahinter befindliche Fensterscheibe beschädigt wurde. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

