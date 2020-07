Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100720-531: Alkoholisiert mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Waldbröl (ots)

Den Führerschein eines 20-jährigen Waldbrölers hat die Polizei am Donnerstagabend (9. Juli) einkassiert, weil der junge Mann in einen Verkehrsunfall verwickelt war und unter Alkoholeinwirkung stand. Der 20-Jährige war nach Zeugenangaben mit recht hoher Geschwindigkeit auf der Mecklenburger Straße gefahren, als ihm ein 31-jähriger Autofahrer entgegen kam. Weil die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge verengt war, hielt der 31-Jährige sein Fahrzeug an. Der 20-Jährige prallte mit so großer Wucht gegen das Auto des 31-Jährigen, dass an diesem die Vorderachse brach. Weil der 20-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

