Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090720-529: Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in eine Schule an der Zuccalmaglionstraße haben Unbekannte am Mittwochabend (9. Juli) einen Alarm ausgelöst; sie flüchteten vermutlich ohne Beute. Gegen 21.35 Uhr lösten die Täter beim Einwerfen einer Terrassentüre einen akustischen Alarm aus, woraufhin sie offenbar sofort flüchteten; ein kurz darauf eintreffender Zeuge konnte keine Personen mehr antreffen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199 entgegen.

