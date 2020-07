Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080720-528: Fahrraddieb dank aufmerksamer Zeugen in flagranti ertappt

Gummersbach (ots)

Dank zweier Zeugen konnte die Polizei am Dienstag (7. Juli) einen 32-Jährigen dingfest machen, der ein gestohlenes Fahrrad durch die Gummersbacher Innenstadt trug. Die beiden Zeugen hatten den Verdächtigen gegen 13.00 Uhr im Bereich des Lindenplatzes dabei beobachtet, wie er ein verschlossenes Fahrrad in Richtung des Steinmüllergeländes trug. Sie folgten dem Mann und verständigten die Polizei, die den Gummersbacher in Höhe des Kinos aufgreifen konnte. Es dauerte auch nicht lange, da erschien die Besitzerin des Rades auf der Polizeiwache, um den Diebstahl ihres Rades anzuzeigen; sie hatte das Fahrrad zuvor im Bereich des Lindenplatzes abgestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell