Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080720-526: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Motorradfahrer aus Kreuztal am Dienstagabend (7. Juli) in Gummersbach-Hülsenbusch zu Fall gekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 19.50 Uhr hatte der 24-jährige Motorradfahrer die Schwarzenberger Straße (L 307) aus Richtung Wegescheid kommend befahren. In einer Linkskurve verlor der Kreuztaler die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte vor eine Schutzplanke. Nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den Verunglückten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

