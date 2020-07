Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Neue Bezirksdienstbeamte in Wiehl, Gummersbach, Engelskirchen und Wipperfürth

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Polizei im Oberbergischen Kreis hat mehrere Stellen des Bezirksdienstes neu besetzt. Landrat Jochen Hagt beglückwünschte die Beamten zu ihrer neuen Tätigkeit. Es ist eine ganz besondere Aufgabe, die die fünf neuen Bezirksdienstbeamten nun ausfüllen. Sie sind direkter Ansprechpartner vor Ort, gehen in Schulen und Kindergärten, begleiten Veranstaltungen, halten Kontakt zu den Kommunen und sind für die großen und kleinen Probleme und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger da. Zusammen mit den Ordnungsämtern sorgen sie für Sicherheit in ihren Bezirken.

In Wiehl gibt es gleich zwei "Neue". Markus Klein ist für den Bereich Bielstein und Drabenderhöhe zuständig. Der 46-jährige Polizeihauptkommissar hat seinen Dienst in den letzten 22 Jahren im Bereich der Wache Waldbröl im Streifendienst versehen. Er freut sich nun auf die Veränderung und darauf, Wiehl und seine Menschen kennenzulernen. Klein ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und hält sich mit Fußballspielen und Fahrradfahren fit. Klaus Richter übernimmt den Bereich Wiehl-Zentrum. Der 56-jährige Polizeihauptkommissar wohnt in Wiehl und kennt den Bereich schon ziemlich gut. Bereits seit 26 Jahren ist er für den Bereich der Wache Gummersbach und damit auch für Wiehl zuständig. Die Arbeit des Bezirksdienstes übt er vertretungsweise bereits seit fünf Jahren an verschiedenen Standorten aus. Richter hat zwei Töchter und lebt in einer festen Beziehung. Seine Leidenschaft gilt dem Wasser- und dem Wintersport. Er ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Oberwiehl und gewerkschaftlich aktiv. Zusammen mit Dirk Dannenberg sind Klein und Richter nun die Ansprechpartner vor Ort in Wiehl.

In Engelskirchen übernimmt der 56-jährige Jörg Müller die Nachfolge von Tom Haude. Polizeihauptkommissar Müller versieht seit 24 Jahren seinen Dienst im Oberbergischen. Von 1996 bis 2015 war er im Streifendienst im Wachbereich Wipperfürth unterwegs. Anschließend wechselte er zum Verkehrsdienst und war ab 2019 für Schulungsmaßnahmen für das neue Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei zuständig. Müller lebte lange in Wipperfürth bevor er vor zwei Jahren nach Marienheide-Erlinghagen zog. Er hat fünf erwachsene Kinder und lebt in einer festen Beziehung. Müller ist sportlich sehr aktiv. Er war als Polizeiausdauersportler mehrfacher Landesmeister Langstrecke; mehrfach hat er bereits mit dem Rad die Alpen überquert. Im Musikverein Wipperfürth spielt er aktiv Tuba.

In Gummersbach übernimmt Michael Haack die Bereiche Bernberg und Derschlag. Der 50-jährige Polizeihauptkommissar Haack ist verheiratet und wohnt im Siegerland. Er ist vor drei Jahren von Siegen ins Oberbergische gewechselt.

In Wipperfürth ist künftig Polizeihauptkommissar Jörg Wolfframsdorff als Bezirksdienstbeamter unterwegs. Wolfframsdorff ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter. Er wohnt zwar in Marienheide, kennt Wipperfürth aber sehr genau. Bereits seit 2007 ist er im Wachbereich Wipperfürth erst im Streifendienst und später im Bezirks- und Schwerpunktdienst tätig. Zusammen mit Payk Freches ist er nun für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Wipperfürth verantwortlich.

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/bezirks-und-schwerpunktdienst-bsd

