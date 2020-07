Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070720-523: 21-Jähriger greift Polizei an

Lindlar (ots)

Eine normale Verkehrskontrolle wird für einen 21-Jährigen aus Hückeswagen ein juristisches Nachspiel haben; der offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Mann ging auf die Polizisten los und leistete heftigen Widerstand. Gegen 13.05 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den jungen Mann auf der Klauser Straße in Lindlar angehalten und deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmittel bemerkt. Zu einem freiwilligen Drogenvortest war der 21-Jährige nicht bereit, weshalb die Beamten den Hückeswagener mit in das Wipperfürther Krankenhaus nahmen, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Schon während der Kontrolle zeigte sich der 21-Jährige unkooperativ und beleidigend; im Krankenhaus schließlich ging er auf die Beamten los und versuchte einen Polizisten in den Arm zu beißen. Weil er auch nach der Blutprobenentnahme weiterhin sehr aggressiv auftrat, ordnete das Amtsgericht Wipperfürth zur Beruhigung eine bis zum Abend andauernde Gewahrsamnahme an.

