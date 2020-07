Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070720-521: Briefkasten in Hohkeppel aufgebrochen

Lindlar (ots)

Einen leeren, aufgebrochenen Briefkasten an der Laurentiusstraße meldeten Zeugen am Montagmorgen (6. Juli) der Polizei. Unbekannte hatten die seitliche Entnahmeklappe des Briefkastens aufgehebelt; ob sich zuvor Post in dem Briefkasten befunden hat, ist nicht bekannt. Letztmalig entleert worden war der Briefkasten gegen acht Uhr am Samstag. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

