Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080720-524: Briefkasten aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Auch in Engelskirchen-Ehreshoven haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (4. - 6. Juli) einen Briefkasten der Deutschen Post AG aufgebrochen. Wie bereits gestern gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4645525) hatten Unbekannte in Lindlar-Hohkeppel einen Briefkasten aufgebrochen. Vermutlich waren es die gleichen Täter, die etwa vier Kilometer entfernt einen Briefkasten in der Straße Unterstaat aufbrachen. Auch hier ist nicht bekannt, ob Briefsendungen erbeutet wurden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

