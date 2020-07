Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080720-525: Ertappte Jugendliche flüchten nach Rollerdiebstahl

Lindlar (ots)

Zwei Jugendliche, die am Dienstagmorgen (7. Juli) um halb fünf ein Leichtkraftrad über die Adolph-Kolping-Straße in Lindlar-Frielingsdorf schoben, machten einen Zeugen stutzig - als dieser die beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht. Es stellte sich heraus, dass der Roller, an dem die Täter die Frontverkleidung abgeschraubt hatten, einem Anwohner der benachbarten Pollender Straße gehörte, der sein Leichtkraftrad am Haus abgestellt hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

