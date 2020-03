Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Angriffe in den Nödenwiesen - Polizei sucht nach drei jungen Männern ++ Auto am Bahnhof aufgebrochen ++ Nach Hausverbot im Einkaufsmarkt - Jugendlicher greift Marktmitarbeiter an ++

Rotenburg (ots)

Angriffe in den Nödenwiesen - Polizei sucht nach drei jungen Männern

Rotenburg. Nach zwei Vorfällen, die sich am Montag und Dienstag dieser Woche in den Nödenwiesen ereignet haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit bei ihren Ermittlungen gegen drei noch unbekannte Täter um Mithilfe. Am Montagabend zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr ist dort nach bisherigen Erkenntnissen ein 19-jähriger Mann überfallen worden. Er sei zunächst von einem Unbekannten von hinten gepackt worden. Zwei weitere Täter hätten dann geholfen, den 19-Jährigen zu Boden zu bringen. Die Unbekannten nahmen ihm Bargeld und die Armbanduhr weg. Bei der Tat wurde der Mann durch Tritte und Stockschläge verletzt. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Am Dienstagabend kam es zur ähnlichen Zeit zu einem Angriff auf einen 67-jährigen Radfahrer. Der Mann sei an einer Weggabelung hinter der gesperrten Wümmebrücke an einer Parkbank vorbeigefahren. Dort hielten sich drei unbekannte Männer auf. Sie schubsten und beleidigten den Senioren. Er konnte einen Sturz vermeiden und meldete den Vorfall bei der Polizei. Die drei Unbekannten werden in beiden Fällen übereinstimmend als jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben. Die Ermittler bitten nun Personen, denen die drei Unbekannten im Vorfeld oder auch nach den Taten im Stadtgebiet aufgefallen sind, sich unter Telefon 04261/947-0 melden.

Auto am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz am Bahnhof die Seitenscheibe eines Opel Corsa eingeworfen. Ob sie etwas aus dem Auto gestohlen haben, ist noch unklar. Da die Polizei die Fahrzeughalterin zunächst nicht erreichen konnte, sorgten die Beamten dafür, dass der Wagen vor Regen und Sturm geschützt wurde.

Einbruch in Friseurgeschäft

Rotenburg. Mit einem Gullydeckel haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Zugang in einem Friseursalon an der Bahnhofstraße verschafft. Sie warfen den schweren Deckel in die Verglasung des Eingangsbereichs und betraten das Geschäft. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts.

Nach Hausverbot im Einkaufsmarkt - Jugendlicher greift Marktmitarbeiter an

Bremervörde. Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Bremer Straße ist am Donnerstagvormittag bei seiner Arbeit von einem amtsbekannten Jugendlichen geschlagen worden. Gegen den 14-Jährigen hatten die Verantwortlichen des Marktes ein Hausverbot verhängt. Als er dort erneut angetroffen wurde, wurde er von dem Mitarbeiter des Hauses verwiesen. Der Jugendliche wurde handgreiflich, griff dem Angestellten an die Kehle und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Dann flüchtete er in Richtung Innenstadt.

Fahranfänger unter Drogenverdacht

Sottrum. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen jungen Fahranfänger geschnappt, der vermutlich unter Drogeneinfluss am Steuer seines VW Golf unterwegs war. Kurz nach Mitternacht stoppten die Beamten die Fahrt des 19-Jährigen in der Alten Dorfstraße. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Das räumte der junge Mann später ein. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

23-jähriger Autofahrer bei Unfall verletzt

Breddorf. Aus bislang noch unbekannter Ursache ist ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 114 zwischen Breddorf und Hanstedt verunglückt. Der junge Mann war gegen 6.25 Uhr mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Straßenbaum kollidiert. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

