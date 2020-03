Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorin wird Opfer eines versuchten Handtaschenraubes ++ Betrunkener Ladendieb ++ Polizei stoppt Drogenfahrt ++ Unter Drogen am Steuer ++

Rotenburg (ots)

Seniorin wird Opfer eines versuchten Handtaschenraubes

Lauenbrück. Nach einem versuchten Handtaschenraub auf eine 78-jährige Frau, haben aufmerksame Zeugen am Mittwochmittag einen 13-jährigen Tatverdächtigen direkt im Anschluss an die Tat geschnappt. Der Jugendliche steht im Verdacht die Seniorin gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem Cutter-Messer bedroht und die Herausgabe ihrer Handtasche gefordert zu haben. Da die Frau dem jugendlichen Angreifer die Tasche nicht geben wollte, versuchte er sie mit Gewalt an sich zu bringen. Dabei riss der Tragegurt und die Tasche fiel zu Boden. Ohne Beute ergriff der 13-Jährige daraufhin die Flucht. Drei Männer in einem vorbeifahrenden Fahrzeug kamen auf die Tat zu und sahen den Jugendlichen davonlaufen. Nachdem ihnen die Seniorin den Angriff geschildert hatte, nahmen die drei Zeugen die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. In der Straße Im Heidhorn konnten sie den Jugendlichen ergreifen. Gegenüber den Männern und später auch der Polizei bestritt der 13-Jährige die Tat. Nachdem seine Identität zweifelsfrei geklärt war, wurde der Jugendliche von den Beamten an die für ihn Verantwortlichen übergeben. In diesem Zusammenhang prüft die Polizei eine mögliche Verbindung zu einer Sachbeschädigung, die sich am gleichen Tag auf dem Parkplatz am Bahnhof ereignet hat. Im Verlauf des Tages schnitt ein noch unbekannter Täter mit einem Messer ein Loch in das Stoffverdeck eines BMW Cabriolets. Hier bittet die Finteler Polizei unter Telefon 04265/954860 um sachdienliche Hinweise.

Betrunkener Ladendieb

Bremervörde. Mit mehr als zwei Promille Alkohol in seinem Blut hat ein 39-Jähriger Mann am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt an der Bürgermeister-Hey-Straße versucht, Lebensmittel zu stehlen. Mitarbeiter wurden darauf aufmerksam und hinderten ihn daran, das Geschäft mit der Beute zu verlassen. Sie übergaben ihn an die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und sorgten dafür, dass der 39-Jährige heil nach Hause kam.

Polizei stoppt Drogenfahrt

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Mittwochabend einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie stoppten die Fahrt des Mannes auf einem Parkplatz an der Verdener Straße. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer ein, vor Fahrtantritt Marihuana geraucht zu haben. Möglicherweise hat er auch Kokain konsumiert. Beim Blick in seinen Wagen fanden die Polizisten einen Schlagstock und stellten ihn sicher. Auf der Polizeiwache musste der 30-Jährige eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Neben der Drogenfahrt muss er sich wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.

Unter Drogen am Steuer

Scheeßel. Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend im Helvesieker Weg unter Drogeneinfluss in eine Kontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Nachdem ein Urintest einen Ausschlag für den Wirkstoff THC anzeigte, räumte der Mann den Konsum von Marihuana ein. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

