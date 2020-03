Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Fahrrad entwendet++Brennende Altpapiertonne++Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen++Mit dem Auto gegen den Baum++

Rotenburg(W.) (ots)

Fahrrad entwendet

Zeven. Am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:50 Uhr wurde einem 32-jährigen Zevener sein schwarzes Herrenfahrrad geklaut. Dieses hatte er in der Lindenstraße neben dem VHS Gebäude abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04281/93060 bei der Polizei Zeven zu melden.

Brennende Altpapiertonne

Bremervörde. In der Nacht zu Mittwoch meldete ein aufmerksamer Bürger eine brennende Altpapiertonne in der Amtsallee. Die Tonne befand sich auf dem Gehweg in Höhe Hausnummer 4. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Tonne ab. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Brandursache. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bremervörde unter Tel. 04761/99450 in Verbindung zu setzen.

Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Sandbostel. Ein 53-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Selsingen kommt am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße von Sandbostel nach Ober Ochtenhausen beim Durchfahren einer Linkskurve, auf regennasser Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem im Seitenraum stehenden Straßenbaum. Der Fahrer wird bei der Kollision leichtverletzt und kommt in ein Krankenhaus. Er gibt an, einem über die Straße laufenden Tier ausgewichen zu sein. Am Pkw sowie am Straßenbaum entsteht erheblicher Sachschaden.

Mit dem Auto gegen den Baum

Hepstedt. Am Dienstag gegen 18 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Osterholz mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Hepstedt in Richtung Kirchtimke. Eingangs einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße in den unbefestigten Seitenraum. Hier stieß das Auto seitlich gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Anschließend wurde sie schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

