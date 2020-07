Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100720-530: Autofahrer mit Laserpointer geblendet

Wiehl (ots)

Bei einer Fahrt über die Hauptstraße haben Unbekannte am späten Donnerstagabend (9. Juli, 23.40 Uhr) einen Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet. Der 18-jährige Autofahrer befand sich etwa in Höhe der Sparkasse, als ihn das Licht eines grünen Laserstrahls blendete, der vermutlich auf einen Außenspiegel des Fahrzeugs gerichtet war. Zum Glück konnte der Geschädigte sein Auto ohne Schaden anhalten. Als er daraufhin sein Fahrzeug wendete, erkannte er drei augenscheinlich jugendliche Personen, die von der Örtlichkeit wegliefen. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei nun in einem Strafverfahren gegen die Unbekannten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

